Задержанному в Приморье французскому велосипедисту продлили арест

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Приморском крае Уссурийский суд продлил на месяц арест французскому велопутешественнику Сефиану Сехили по делу о незаконном пересечении российской границы, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Срок ареста продлен до 3 ноября.

В начале сентября Уссурийский райсуд арестовал Сехили до 4 октября.

Как говорила адвокат француза Алла Кушнир, ее клиент обвиняется по ч. 1 ст. 322 УК (незаконное пересечение государственной границы). Санкция статьи предусматривает до 200 тысяч рублей штрафа или принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

У Сехили, по словам Кушнир, была электронная виза в момент инкриминируемого ему преступления, ограничений на въезд в Россию у него не было.

"Возможно, велопутешественник заехал не на тот пункт пропуска, где действует эта виза. Ему, скорее всего, наши пограничники сообщили, что ему надо ехать в другой пункт, но он, может быть, решил через лес ехать, - сказал ранее "Интерфаксу" председатель ОНК региона Владимир Найдин. - Сехили косвенно подтвердил, что нарушил законодательство. Он говорит, я понимаю, что я нарушил. Он нарисовал нам там схему, как он пересекал лес".

Защита добивается изменения меры пресечения на не связанную с изоляцией от общества. В качестве альтернативной меры могут быть избраны домашний арест, запрет определенных действий или подписка о невыезде.

Сехили был задержан в Приморье в начале сентября, когда пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Путешественник живет во Франции. С 2010 года он проехал более 200 тысяч км, посетив более 50 стран на пяти континентах.