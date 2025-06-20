Сервис "жизненная ситуация" теперь будет помогать в подборе специальности и вуза

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сервис в формате "жизненная ситуация" для поступления в вуз онлайн на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) теперь позволяет подобрать специальность и учебное заведение по индивидуальным параметрам абитуриента, сообщил вице-премьер-руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Сервис "жизненная ситуация" для поступления в вуз онлайн это, с одной стороны, удобный и современный инструмент, который помогает осознанно и точно подобрать подходящее высшее учебное заведение на основе индивидуальных критериев поступающего. С другой стороны, это комплексное цифровое решение, которым может воспользоваться каждый абитуриент независимо от того, где он проживает, даже если это самые отдаленные уголки нашей страны", - цитируется Григоренко в сообщении аппарата вице-премьера.

В сообщении уточнятся, что речь дет о таких параметрах при подборе вуза, как баллы и предметы ЕГЭ, местоположение вуза, наличие общежития и военной кафедры, желаемая форма обучения - очная или заочная.

Отмечается, что направить документы для поступления в вуз можно через интернет с 20 июня, без личного посещения приемной комиссии учебного заведения.

В аппарате напомнили, что такой функционал доступен на портале Госуслуг с 2020 года и теперь стал частью комплексного решения "жизненная ситуация" для поступления в вуз онлайн. За это время данной возможностью воспользовались более 1,7 млн человек, уточняется в сообщении.

По информации аппарата, сервис также позволяет будущему студенту сравнивать образовательные программы, получать информацию о конкурсе и количестве бюджетных мест в интересующем его вузе без необходимости искать данные на сайтах разных учебных заведений. Выбирать можно более чем из 1 тыс. вузов, а также 1,1 тыс. специальностей и направлений бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Абитуриенты могут отслеживать свои позиции в конкурсных списках на поступление и выбирать наиболее интересные для себя вузы из тех, в которые позволяют попасть проходные баллы.

Сервисы "жизненная ситуация" объединяют услуги, которые необходимы людям и бизнесу в определенных обстоятельствах, оказываются комплексно и в одном месте, на портале Госуслуг.