Путин заявил, что Россия всегда руководствовалась интересами народа Сирии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Отношения России и Сирии никогда не были подвержены конъюнктуре, и Москва при их развитии, в первую очередь, руководствовалась интересами сирийского народа, заявил президент Владимир Путин на встрече с сирийским президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа.

"У нас в России никогда в отношении Сирии не было каких-то отношений, связанных с нашей политической конъюнктурой или с особыми интересами. Мы всегда на протяжении всех этих десятилетий руководствовались одним - интересами сирийского народа", - заявил Путин.

Он напомнил, что Москва и Дамаск поддерживают дипломатические отношения уже на протяжении восьмидесяти лет.

"Все это время отношения между Сирией и Россией всегда носили исключительно дружеский характер", - подчеркнул он.

"С сирийским народом у нас, действительно, глубокие связи. Достаточно сказать, что сотни, а может быть, тысячи людей связаны между собой узами брака, дружбы, сейчас около 4 тысяч молодых людей из Сирии обучаются в высших учебных заведениях Российской Федерации, и очень рассчитываю на то, что они внесут в будущем заметный, весомый вклад в развитие и укрепление сирийской государственности", - добавил Путин.

