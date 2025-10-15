Путин и аш-Шараа на встрече затронут тему судьбы военных баз в Сирии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Судьба российских военных баз в Сирии так или иначе будет обсуждаться на встрече президента РФ Владимир Путина с сирийским президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа в среду, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Очевидно, что так или иначе будет затрагиваться (тема) в ходе беседы с президентом. Да, это можно ожидать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли на встрече Путина с аш-Шараа обсуждать судьбу российских военных баз в Сирии.

Он рассказал, что в Кремле состоится встреча Путина и аш-Шараа, а затем российско-сирийские переговоры в формате рабочего завтрака.

Он заметил, что это "важный день для российско-сирийских отношений, первые очные контакты на высшем уровне после смены власти в Сирийской Арабской Республике".