Лавров назвал слухами информацию об отравлении Башара Асада в Москве

Сергей Лавров Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Слухи об отравлении экс-президента Сирии Башара Асада не соответствуют действительности, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Башар Асад находится у нас по гуманитарным причинам: ему, его семье грозило уничтожение физическое", - сказал он в ходе встречи с журналистами арабских стран в Москве.

"Мы по сугубо гуманитарным соображениям предоставили убежище Баширу Асаду, его семье. У него нет каких-либо проблем с проживанием в нашей столице, никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я их оставляю на совести тех, кто их распускает", - подчеркнул Лавров, отвечая на просьбу журналистам прокомментировать появившиеся ранее подобные сообщения.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.