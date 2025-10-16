На подъем затонувшего в Мурманске плавдока ПД-50 выделят средства из федерального бюджета

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Разработка проектной документации по утилизации затонувшего в 2018 году в Кольском заливе Баренцева моря плавучего дока ПД-50 и сами эти работы будут профинансированы из федерального бюджета путем субсидии, сообщило Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, выступающее заказчиком.

"Работа над проектом начата в 2025 году и планируется к завершению к концу 2026-го", - говорится в сообщении.

Сейчас идет подготовка технического задания и проекта госконтракта на осуществление необходимых предпроектных исследований и проектно-изыскательных работ.

В Минприроды области отмечают, что затонувший плавдок "находится в акватории, имеющей ключевое значение для реализации перспективных проектов".

Разработкой документации займется АО "Ленморниипроект".

В июле 2025 года в Мурманской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с "возможностью возникновения непредвиденных ситуаций с причинением значительного ущерба морской среде в результате проведения работ по удалению затонувшего плавучего дока ПД-50, связанных в том числе с утечкой в воды Кольского залива горюче-смазочных материалов".

К ликвидации ЧС будут привлечены министерства Мурманской области, Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора, капитан морского порта Мурманск, Северный филиал "Морспасслужбы" и ГУ МЧС России по Мурманской области.

Ранее, в мае, пресс-служба вице-премьера Дмитрия Патрушева сообщала, что Минтрансу России, Росморречфлоту и правительству Мурманской области поручено разработать и утвердить дорожную карту по организации процесса утилизации аварийного плавдока.

"Сложившаяся в Мурманской области ситуация с затонувшим доком создает целый ряд проблем. Это и серьезные помехи для судоходства, и негативное воздействие на окружающую среду", - приводились в сообщении слова Патрушева.

Один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) в ночь на 30 октября 2018 года при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Один из кранов плавдока упал на палубу крейсера, два человека погибли.

ПД-50 был построен в 1980 году в Швеции, он имеет длину 330 м, ширину 67 м, грузоподъемность - 80 тысяч тонн.