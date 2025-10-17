Поиск

Рассмотрение дела редактора Ura.ru Аллаярова в суде начнется 23 октября

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Верх-Исетский суд Екатеринбурга начнет рассматривать дело редактора свердловского филиала агентства Ura.ru Дениса Аллаярова 23 октября в 14%:00, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

"Уголовное дело находится в производстве судьи Меркуловой Юлии Валерьевны", - говорится в сообщении.

Алаярову вменяют дачу взятки должностному лицу (ч.3 ст.291 УК).

Как сказано в деле, Аллаяров передал своему родственнику, служившему на тот момент в полиции, взятку в размере 120 тысяч рублей за ежедневную передачу суточных оперативных сводок УМВД по Екатеринбургу для последующей публикации этой информации.

По данным Ura.ru, речь идет об уже бывшем начальнике отдела уголовного розыска ОП №10 УМВД по Екатеринбургу Андрее Карпове, дяде Аллаярова. Карпов обвиняется в получении взятки (ч.3 ст.290) и превышении должностных полномочий (п."е" ч.3 ст.286 УК).

6 июня суд отправил Карпова под домашний арест на два месяца. Аллаяров с 6 июня находится в СИЗО.

