Арест редактора Ura.ru Дениса Аллаярова продлен до 28 октября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский суд Екатеринбурга продлил по 27 октября арест редактору Ura.ru Денису Аллаярову, обвиняемому в даче взятки, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

В офисе информагентства Ura.ru 5 июня прошли обыски. Аллаяров был задержан по делу о даче взятки должностному лицу (ч.3 ст.291 УК). По данным Ura.ru, в частности, Аллаярову вменяли передачу 20 тысяч рублей бывшему начальнику отдела уголовного розыска екатеринбургского отдела полиции №10 Андрею Карпову, дяде Аллаярова.

Карпов же обвиняется в получении взятки (ч.3 ст.290) и превышении должностных полномочий (п."е" ч.3 ст.286 УК).

6 июня суд отправил Карпова под домашний арест на два месяца. Аллаярова на такой же срок отправили в СИЗО. Позже Аллаярову продлили арест до октября

В начале сентября Ura.ru сообщило, что сумма взятки в материалах дела увеличилась с 20 тысяч до 120 тысяч рублей.

