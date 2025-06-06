Суд в закрытом режиме изберет меру пресечения редактору URA.RU Аллаярову

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга закрыл от публики заседание по избранию меры пресечения редактору свердловского филиала уральского информагентства URA.RU Денису Аллаярову, который обвиняется в даче взятки, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

О закрытом режиме просила сторона обвинения. Защита выступала против.

Ранее сообщалось, что в четверг сотрудники силовых структур пришли с обысками в офис уральского информагентства URA.RU. На допрос были увезены редактор свердловского филиала издания Денис Аллаяров и корреспондент Сергей Бодров. После допроса Бодрова и Аллаярова отпустили домой как свидетелей.

Позже стало известно, что Аллаярова вновь доставили к следователям. В отношении него возбудили дело по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Как уточняли "Интерфаксу" в правоохранительных органах, следственные действия связаны с задержанием в марте бывшего сотрудника полиции, который, по предварительным данным, передавал СМИ служебные сведения из ежедневной сводки.

По данным URA.RU, Аллаярову вменяют передачу 20 тыс. рублей экс-начальнику отдела уголовного розыска екатеринбургского отдела полиции N 10 Андрею Карпову, который является его дядей. В пятницу суд отправил Карпова, обвиняемого по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), под домашний арест на два месяца.