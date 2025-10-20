Поиск

Депутат Сергей Боярский поддержал маркировку контента с ИИ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский считает правильным подход об изучении вопроса о возможном введении маркировки контента, созданного при помощи искусственного интеллекта.

"Поддерживаю позицию председателя Государственной Думы Вячеслава Володина о необходимости рассмотреть вопрос маркировки контента, созданного с помощью ИИ. Человек имеет право знать, смотрит ли он на реальную фотографию или на продукт нейросети, читает ли текст, написанный автором или сгенерированный алгоритмом", - написал Боярский в Мах.

По его мнению, "особо остро этот вопрос стоит в сфере журналистики". "Крупные сетевые издания справедливо бьют тревогу: ИИ зачастую "ворует" и использует для обучения их уникальный контент. Возникает парадокс: с одной стороны, нейросети, производящие дешевый контент, лишают работы живых журналистов. А с другой - они не могут существовать без журналистского труда, который обеспечивает их актуальными и качественными данными", - отметил глава комитета.

Боярский считает, что "необходимо найти баланс: одновременно ввести разумные ограничительные меры для защиты от реальных угроз, и создать все условия для развития сильных отечественных ИИ-решений, укрепляющих цифровой суверенитет России".

Он анонсировал парламентские слушания, посвященные ИИ, которые должны состояться до конца осенней сессии.

Володин 18 сентября предложил обсудить вопрос о маркировке контента, созданного с участием ИИ.

"Сгенерированный искусственным интеллектом продукт иногда используют в противоправных целях, а также для введения в заблуждение людей. Встает вопрос о маркировке контента, созданного ИИ", - написал спикер в Telegram.

