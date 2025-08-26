Касперская сообщила о подготовке законопроекта о регулировании ИИ в России

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В России идет работа над законопроектом о регулировании использования искусственного интеллекта, сообщила журналистам в Новосибирске президент группы компаний InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Наталья Касперская.

"Это законодательное регулирование искусственного интеллекта. Введение ограничений по использованию данных граждан, по навязыванию определенных технологий, навязыванию каких-то траекторий", - сказала она, уточнив, что участвует в разработке в качестве эксперта.

По ее словам, существует несколько вариантов текста законопроекта, "достаточно сильно друг от друга отличающихся", переадресовав Госдуме вопрос о сроках разработки окончательного варианта.

"Я участвую в одной из рабочих групп, мы будем жестко выступать за запрет любых цифровых рейтингов, за возможность для человека отказа от "цифры", за запрет любого рода (принуждения - ИФ) - "переходите на мессенджер Max, иначе не получите кредит"", - сказала она.

При этом, отметила Касперская, компания InfoWatch, в частности, разрабатывает программы, позволяющие работодателям отслеживать поведение сотрудников.

"Но это используется локально, это используется внутри периметра предприятия, (...). Если, не дай бог, "растянуть" эти возможности на всю страну, то мы накроем вся страну, как куполом, возможностью анализировать каждого человека - и этого нельзя допустить", - подчеркнула Касперская.