Первый вице-спикер Думы Жуков отметил, что ИИ использовали при верстке бюджета РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Развитие технологий искусственного интеллекта требует единых международных стандартов безопасности и этики, поскольку ИИ уже активно используется как частными компаниями, так и в управлении государственными ресурсами, включая подготовку федерального бюджета РФ, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков на XI Парламентском форуме БРИКС.

"Сейчас ИИ в России внедряется в сфере государственного управления: автоматизируются бюрократические процедуры, обеспечивается качественно иной уровень контроля и принятия решений. Более того, искусственный интеллект в прошлом году использовался даже при составлении федерального бюджета РФ", - сказал он.

В ходе выступления Жуков отметил, что совокупный экономический эффект от внедрения ИИ в странах БРИКС к 2030 году может достичь почти $1 трлн. "Искусственный интеллект является, безусловно, одной из ключевых и важнейших технологий XXI века. Он прогрессирует очень быстрыми темпами: за два года, почти с нуля, 60% российских компаний уже внедрили или тестируют технологии искусственного интеллекта", - подчеркнул парламентарий.

Он заявил о необходимости законодательного регулирования, соответствующего масштабам и скорости развития технологий. "Мы видим недостаточность нормативно-правового регулирования данной сферы", - сказал Жуков, добавив, что парламенты стран БРИКС должны обеспечить разработку национальных документов, обеспечивающих прозрачность и этичность безопасного применения ИИ.

"Считаем необходимым разработать общие международные этические нормы и правила безопасности в сфере ИИ", - подчеркнул он.

Россия, по словам Жукова, уже предложила соответствующий Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, к которому присоединились более 900 организаций из более 20 стран.

"Мы готовы поделиться нашими разработками и опытом с коллегами, предлагаем рассмотреть создание международной экспертной группы по выработке взвешенных подходов к регулированию ИИ", - заявил первый вице-спикер Госдумы. Он добавил, что БРИКС способен не только расширять отраслевое взаимодействие, но и формировать совместные подходы на многосторонних площадках, прежде всего в ООН.

Форум "Межпарламентское сотрудничество в интересах ответственного и инклюзивного искусственного интеллекта" проходит 5 июня в Бразилиа.