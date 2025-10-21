Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Несколько регионов России предложили изменить порядок финансирования северного завоза и увеличить объем выделяемых средств до 30 млрд рублей, сказал телеканалу "Россия 24" глава Якутии Айсен Николаев.

"В 2025 году общий объем казначейских кредитов составил 10 млрд рублей, из которых половина пришлась на Якутию. На следующий год мы (регионы, осуществляющие северный завоз - ИФ) предлагаем увеличить сумму до 30 млрд рублей. Это позволит рассчитывать на более значительные объемы поддержки, что, в свою очередь, снизит стоимость завоза", - сказал Николаев.

Он отметил, что сегодняшняя ситуация, когда сохраняются высокие процентные ставки и наблюдается рост цен на отдельные виды товаров, может привести к значительным проблемам.

По словам Николаева, действующая система, при которой кредиты необходимо возвращать в течение одного года, не учитывает реальные сроки логистических циклов в условиях Крайнего Севера.

"Прежде всего предлагается, чтобы казначейские кредиты предоставлялись не на один год, а на срок до трех лет. Сейчас кредиты, полученные летом, необходимо возвращать уже в декабре, тогда как полный цикл северного завоза занимает два, а иногда и три года", - сказал он, отметив, что годовой объем северного завоза в Якутии в среднем составляет 1,4-1,5 млн тонн.

Северный завоз - доставка в районы Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и европейской части России топлива, продовольственных и лекарственных товаров перед зимним сезоном.