Поиск

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Несколько регионов России предложили изменить порядок финансирования северного завоза и увеличить объем выделяемых средств до 30 млрд рублей, сказал телеканалу "Россия 24" глава Якутии Айсен Николаев.

"В 2025 году общий объем казначейских кредитов составил 10 млрд рублей, из которых половина пришлась на Якутию. На следующий год мы (регионы, осуществляющие северный завоз - ИФ) предлагаем увеличить сумму до 30 млрд рублей. Это позволит рассчитывать на более значительные объемы поддержки, что, в свою очередь, снизит стоимость завоза", - сказал Николаев.

Он отметил, что сегодняшняя ситуация, когда сохраняются высокие процентные ставки и наблюдается рост цен на отдельные виды товаров, может привести к значительным проблемам.

По словам Николаева, действующая система, при которой кредиты необходимо возвращать в течение одного года, не учитывает реальные сроки логистических циклов в условиях Крайнего Севера.

"Прежде всего предлагается, чтобы казначейские кредиты предоставлялись не на один год, а на срок до трех лет. Сейчас кредиты, полученные летом, необходимо возвращать уже в декабре, тогда как полный цикл северного завоза занимает два, а иногда и три года", - сказал он, отметив, что годовой объем северного завоза в Якутии в среднем составляет 1,4-1,5 млн тонн.

Северный завоз - доставка в районы Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и европейской части России топлива, продовольственных и лекарственных товаров перед зимним сезоном.

Айсен Николаев Якутия Дальний Восток Крайний Север
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" заявил о рисках удорожания билетов из-за роста аэропортовых расходов

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

Законопроект о призыве на военную службу в течение года принят во втором чтении

Лавров и Рубио договорились продолжать телефонные контакты

Лавров и Рубио договорились продолжать телефонные контакты

Госдума приняла закон о корректировке федерального бюджета на 2025 год

"АвтоВАЗ" против отсрочки и других изменений закона о локализации такси

"АвтоВАЗ" против отсрочки и других изменений закона о локализации такси

В Петербурге после провала грунта проверили тоннели метро

В Петербурге после провала грунта проверили тоннели метро

В "АвтоВАЗе" заявили о надежде на рост авторынка в 2026 г. до 1,5 млн машин

В "АвтоВАЗе" заявили о надежде на рост авторынка в 2026 г. до 1,5 млн машин

МИД РФ заявил, что встреча Лаврова с Рубио не отложена, так как сроки и не назначались

МИД РФ заявил, что встреча Лаврова с Рубио не отложена, так как сроки и не назначались
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7400 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2469 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });