Путину доложили о выполнении северного завоза с опережением графика

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Выполнение северного завоза сейчас идет с небольшим опережением графика, к началу июля план исполнен на 44%, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Чекунков напомнил, что план завоза на 2024 год составил 3,4 млн тонн и был выполнен на 105%. "На текущий год запланированный объем северного завоза также составляет 3,4 млн тонн: 2 млн тонн угля, 1,1 млн тонн нефтепродуктов, 300 тыс. тонн - продовольствие, товары народного потребления, медикаменты, стройматериалы. По состоянию на 1 июля завезено 1,5 млн тонн. Это 103% от плана на соответствующий период. Уровень выполнения годового плана на сегодня составляет 44%, исполнение идет в графике, с учетом того, что основной объем завоза осуществляется в навигационный период, когда северные акватории свободны ото льда", - сказал министр.

Он также отметил, что введена приоритетная перевозка грузов северного завоза. "Совместно с РЖД, регионами и транспортными компаниями наладили оперативный мониторинг доставки социально значимых грузов в смешанном железнодорожно-водном сообщении. В результате за год количество контейнеров с рисками срыва сроков поставки снизилось в 37 раз - с 1,5 тыс. в 2024 году до 40 в текущем году", - сказал чиновник.

В части финансирования северного завоза Чекунков отметил, что в 2025 году для 14 регионов установлены отдельные лимиты казначейских кредитов на осуществление северного завоза общим объемом почти 13 млрд рублей.

"На сегодняшний день использовано около 10 млрд рублей. Лимиты выбрали Чукотский автономный округ, республика Саха (Якутия), Камчатский край и Магаданская область. Средства направлены на закупку и завоз топливно-энергетических ресурсов. Ряд субъектов отметили рост затрат на финансирование завоза топливно-энергетических ресурсов, обусловленный ростом процентов по кредитам. Так, в Якутии, например, растет объем выпадающих расходов ресурсоснабжающих организаций, не учтенных в тарифах на тепло и электроэнергию. В настоящий момент эти затраты частично покрываются из лимита казначейских кредитов. По итогам первого полугодия Минфином будет определен объем дотаций на компенсацию", - сказал глава Минвостокразвития.