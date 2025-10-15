Путин обсудит с Мишустиным вопросы северного завоза и казначейских кредитов регионам

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на этой неделе проведет регулярную встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, в том числе обсудят тему северного завоза и вопросы казначейских кредитов регионам.

На совещании у президента с членами правительства в среду обсуждались вопросы, связанные с северным завозом, а также возможность увеличения лимитов казначейских кредитов регионам и увеличение до трех лет срока их возврата.

В завершение обсуждения этих тем Путин сказал: "У нас завтра или послезавтра с Михаилом Владимировичем (Мишустиным - ИФ) наша очередная регулярная встреча, мы с председателем правительства встречаемся, это не освещается в СМИ, но мы работаем. И попросил бы, Михаил Владимирович, вас тоже обратить на это внимание".

Президент добавил, что на предстоящей встрече с премьером обсудит все эти вопросы.