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Власти Якутии отмечают небольшое отставание в завозе угля в навигацию-2025

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Завоз жизнеобеспечивающих грузов в навигацию 2025 года в Якутии выполнен более чем на 60%, власти региона фиксируют небольшое отставание.

"План завоза грузов на этот год составляет 1,148 млн тонн. С начала навигации отгружено 692,2 тыс. тонн, или 60,3% от плана. Наблюдается незначительное отставание по отгрузке угля по сравнению с прошлым годом", - сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Первый зампредседателя правительства республики Дмитрий Садовников поручил хозяйствующим субъектам нарастить темпы отгрузки и перевозки.

"Буквально каждый день на счету. У нас есть всего 3-4 недели, пока реки остаются судоходными. После середины августа уровень воды начнет падать, и доставка грузов усложнится. Сейчас все службы работают в усиленном режиме", - заявил он.

По его словам, на ремонт угольной техники направлены дополнительные средства, республиканские власти договорились с перевозчиками об увеличении количества рейсов и организации круглосуточной работы перевалочных баз.

Северный завоз - доставка в районы Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и европейской части России топлива, продовольственных и лекарственных товаров перед зимним сезоном.

Ежегодно объем северного завоза в Якутии составляет до 1,3 млн тонн (почти 40% от общего объема по всей стране).

Дмитрий Садовников Крайний Север Якутия
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