Глава Якутии оценил дефицит финансирования северного завоза в регионе в 9,5 млрд рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Дефицит финансирования северного завоза в Якутии составляет 9,5 млрд рублей, сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Для финансирования завоза в навигацию мы мобилизуем в этом году порядка 39 млрд рублей. Из них на 1 июля мобилизовано 29,2 млрд рублей (...). На текущий момент у нас есть дефицит финансирования завоза порядка 9,5 млрд рублей. Сейчас мы работаем с крупнейшими банками страны по привлечению кредитов для наших жизнеобеспечивающих предприятий, которые завозят топливно-энергетические ресурсы в первую очередь", - сказал Николаев.

По его словам, решить проблему помогло бы субсидирование части процентной ставки по коммерческим кредитам участникам северного завоза для государственных и муниципальных нужд в размере три четверти ключевой ставки Банка России.

Кроме того, требуется и дополнительная финансовая поддержка бюджета региона.

Годовой объем северного завоза в Якутии составляет 1,382 млн тонн (почти 40% от общего объема по всей стране).

Северный завоз - доставка в районы Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и европейской части России топлива, продовольственных и лекарственных товаров перед зимним сезоном.