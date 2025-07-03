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Глава Якутии оценил дефицит финансирования северного завоза в регионе в 9,5 млрд рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Дефицит финансирования северного завоза в Якутии составляет 9,5 млрд рублей, сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Для финансирования завоза в навигацию мы мобилизуем в этом году порядка 39 млрд рублей. Из них на 1 июля мобилизовано 29,2 млрд рублей (...). На текущий момент у нас есть дефицит финансирования завоза порядка 9,5 млрд рублей. Сейчас мы работаем с крупнейшими банками страны по привлечению кредитов для наших жизнеобеспечивающих предприятий, которые завозят топливно-энергетические ресурсы в первую очередь", - сказал Николаев.

По его словам, решить проблему помогло бы субсидирование части процентной ставки по коммерческим кредитам участникам северного завоза для государственных и муниципальных нужд в размере три четверти ключевой ставки Банка России.

Кроме того, требуется и дополнительная финансовая поддержка бюджета региона.

Годовой объем северного завоза в Якутии составляет 1,382 млн тонн (почти 40% от общего объема по всей стране).

Северный завоз - доставка в районы Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и европейской части России топлива, продовольственных и лекарственных товаров перед зимним сезоном.

Якутия
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