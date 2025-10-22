Минцифры отменило приказ о проведении аукциона на частоты для 5G

Министерство решило изменить условия торгов по просьбе операторов, в 2025 году эти торги могут и не состояться

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минцифры отменило приказ о проведении аукциона на частоты для 5G, в этом году торги могут не состояться, заявил на форуме "Спектр-2025" начальник управления разрешительной работы в сфере связи Роскомнадзора Владимир Родионов.

Минцифры в июле утвердило решение о проведении в 2025 году аукциона на частоты для 5G, на него было выставлено два лота в полосе радиочастот 4800-4990 МГц. Начальная стоимость лотов - 26,2 млрд рублей и 21,2 млрд рублей. Шаг аукциона - 5% от стартовой цены. На операторов планировалось наложить ряд обременений (по покрытию городов-миллионников и по числу установленных БС).

Дату аукциона должен был определить организатор торгов - Роскомнадзор. Итоги аукциона должны были быть подведены не позднее 31 декабря 2025 года.

"Недавно к нам поступила отмена приказа Минцифры. Видимо, торгов не будет в этом году", - сказал Родионов.

Глава департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур пояснил, что отмена приказа - это вынужденная мера, обусловленная подготовкой изменений в условия аукциона по просьбе операторов.

"Те условия, которые сформулированы в июньском решении комиссии (Госкомиссии по радиочастотам, ГКРЧ - ИФ), которые предполагали построение сетей в диапазоне 4,8-4,99 ГГц, это решение операторами связи не поддержано, и коллеги к нам обратились. Мы, понимая этот фактор, вступили в дискуссию с операторами связи по поводу модификации условий", - сказал Тур.

"Мы обсуждаем и условия выделения (частот - ИФ), и сроки, формат, в том числе самих обременений по покрытию городов-миллионников и иных городов, и, в том числе, вопрос использования других частот в режиме технологической нейтральности. И даже вопрос выносили предварительно на рассмотрение в ГРКЧ в октябре. Вопрос условно не был поддержан, мы его перенесли на следующее заседание комиссии, поэтому мы вынуждены были принять приказ по отмене той процедуры, которую Роскомнадзор начал (по подготовке аукциона - ИФ)", - добавил чиновник Минцифры.

По словам Тура, в ближайшее время Минцифры "вернется с уточнением условий" аукциона.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил журналистам, что обсуждается возможность предоставления победителям аукциона права использовать частоты LTE для построения сетей 5G на принципе технологической нейтральности. Также Минцифры предлагает отказаться от стартовой цены аукциона, а начать торги "с нуля".

Также предлагается разрешить операторам разворачивать сети 5G с использованием базовых станций иностранного производства "до момента появления полноценных российских". Кроме того, ранее Минцифры технически согласовало с правительством передачу средств, которые будут получены на аукционах по распределению частот для 5G, на предоставление операторам льготных кредитов для строительства сетей пятого поколения.

Крупнейшие мобильные операторы ранее говорили, что выставляемый на аукцион диапазон частот может использоваться лишь как дополнительный, а приоритетным является "золотой диапазон" (3,4-3,8 ГГц). Основные недостатки 4,8-4,99 ГГц: отсутствие клиентского оборудования в широкой представленности, малая дальность действия базовых станций в этом диапазоне, что потребует установки большего числа станций и, соответственно, большего объема инвестиций. Срок окупаемости сетей в этом диапазоне, по оценке операторов, составит 20-30 лет.