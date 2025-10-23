Суд отложил заседание по делу главы киноклуба "Ельцин Центра"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд начал повторно рассмптривать материалы по делу главы киноклуба "Ельцин Центра" Вячеслава Шмырова о дискредитации армии, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил отложить судебное заседание на 14 ноября, на 9:10", - сказала судья.

В суде адвокат Шмырова попросил об отводе судьи, но ему отказали. Затем адвокат заявил, что повторная повестка была направлена Шмырову с нарушением, так как он, на тот момент, переехал.

Ранее на Шмырова был составлен протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии). Суд на первом заседании в сентябре, решил не назначать наказание Шмырову и вернул протокол в МВД для устранения нарушений, допущенных при составлении документа.

В августе Верх-Исетский суд оштрафовал на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС России первого заместителя исполнительного директора "Ельцин центра" Людмилу Телень.