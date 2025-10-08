Поиск

Суд оставил в силе штраф замглавы "Ельцин Центра" Людмилы Телень

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд отклонил апелляцию защиты заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилы Телень, оштрафованной за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба облсуда.

"Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела, изучив доводы жалобы, оснований для отмены постановления не нашел. Оно вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

20 августа Верх-Исетский райсуд оштрафовал Телень на 45 тысяч рублей. На нее был составлен протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России).

По словам ее адвоката Михаила Бирюкова, поводом для составления протокола стал репост его подзащитной в соцсети записи Татьяны Юмашевой.

23 октября Верх-Исетский райсуд повторно рассмотрит материалы по делу главы киноклуба "Ельцин Центра" Вячеслава Шмырова о дискредитации армии. При первом рассмотрении суд вернул протокол обратно в МВД.

