Госдума рассмотрит проект бюджета во II чтении 18 ноября

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал рассмотреть проект закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" во втором чтении 18 ноября, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте.

По его словам, также на 18 ноября намечено рассмотрение ряда законопроектов из бюджетного пакета: трехлетний бюджет социального фонда, бюджет ФОМС и поправки в Бюджетный кодекс (об изменении параметров базовой цены на нефть с 2026г ).

Дата рассмотрения во втором чтении комплексных поправок в Налоговый кодекс (повышение НДС с 20% до 22%, отмена льготы по операциям с банковскими картами, изменение лимитов для УСН и ПСН, введение минимального налога 15% для российских участников международных групп компаний) пока не определена.

По всем законопроектам бюджетного пакета профильный комитет принимает поправки до 10 ноября включительно.