Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2026-2028 гг.

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении проект федерального закона о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Документ (№ 1026181-8) правительство внесло в парламент в сентябре.

Согласно законопроекту, в 2026 г. доходы федерального бюджета составят 40,28 трлн руб., расходы - 44,07 трлн руб., дефицит - 3,79 трлн руб. Прогноз ВВП - 235,07 трлн руб., инфляция не выше 4%. На 2027 г. запланированы доходы в 42,91 трлн руб. (включая дополнительные нефтегазовые доходы в 342,1 млрд руб.), расходы - 46,10 трлн руб., дефицит составит 3,19 трлн руб. В 2028 г. доходы прогнозируются на уровне 45,87 трлн руб. (в том числе дополнительные нефтегазовые доходы в размере 782,6 млрд руб.), расходы - 49,38 трлн руб., дефицит - 3,51 трлн руб. уровень инфляции согласно прогнозам также не будет превышать, соответственно, 4% (декабрь 2027 г. к декабрю 2026 г.) и 4% (декабрь 2028 г. к декабрю 2027 г.).

Верхний предел государственного внутреннего долга установлен на 1 января 2027 г. в сумме 37,44 трлн руб., на 1 января 2028 г. - 42,18 трлн руб., на 1 января 2029 г. - 47,41 трлн руб. Предел государственного внешнего долга на 1 января 2027 г. - $66,8 млрд (или 59,1 млрд евро), на 1 января 2028 г. - $63,9 млрд (57,6 млрд евро), на 1 января 2029 г. - $62,3 млрд (56,1 млрд евро).

В проекте постановления Госдумы по итогам рассмотрения проекта закона содержатся рекомендация правительству РФ при подготовке документа ко второму чтению увеличить бюджетные ассигнования на комплексное развитие сельских территорий, поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса, механизмы льготного кредитования сельхозпроизводителей для исполнения ранее взятых обязательств, а также транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции, включая льготные тарифы на железнодорожные перевозки. Также предложено увеличить средства на компенсацию российским лизинговым компаниям по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2026 гг.

Рекомендовано включить в инвестиционную программу ОАО "РЖД" на 2026 г. электрификацию участка Ртищево - Мичуринск в рамках проекта "Электрификация Ртищево - Кочетовка (специализация под грузовое движение)" для развития грузового и пассажирского сообщения на Азово-Черноморском направлении.

Кроме того, рекомендовано увеличить расходы на развитие прикладной науки и инноваций, льготное кредитование высокотехнологичных компаний и стимулирование инвестиций в малые технологические предприятия.

Поправки ко второму направляются в комитет по бюджету и налогам до 18.00 10 ноября.