Поправки о налоге на прибыль российских участников международных групп компаний прошли I чтение

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий для российских участников международных групп компаний (МГК) порядок уплаты налога на прибыль, обеспечивающий минимальный уровень налогообложения 15%.

Законопроект № 1026190-8 правительство внесло в палату в сентябре в составе бюджетного пакета.

Международная группа компаний - это объединение взаимозависимых компаний в разных странах, у которых есть общий собственник и консолидированная финансовая отчетность. Такие структуры создаются для ведения бизнеса глобально и часто используют разные налоговые режимы в разных юрисдикциях. В России под действие Налогового кодекса подпадают именно российские участники МГК - компании или их постоянные представительства, зарегистрированные в России и входящие в международную группу. Принятый в первом чтении законопроект вводит для них специальные правила: если совокупное налогообложение прибыли группы в какой-то юрисдикции оказалось ниже минимального порога (15%), то российские участники должны доплатить налог в федеральный бюджет, чтобы довести уровень обложения до установленного минимума.

Таким образом, Россия, следуя глобальной инициативе ОЭСР (Pillar Two), закрепляет в своем законодательстве механизм "глобального минимального налога" и делает его обязательным для российских компаний внутри транснациональных корпораций.

Для этого в статью 284 НК (налог на прибыль) вводится новый пункт 1.20: для налогоплательщиков - участников МГК устанавливается ставка 15%. Из нее 5% зачисляется в федеральный бюджет, 10% - в бюджеты регионов.

Одновременно вводится новая статья 288.5 "Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль организациями - участниками МГК", где закрепляется обязанность исчислять налог по минимальной ставке в 15%. В проекте прописаны условия, при которых включается новый порядок.

Так, материнская компания МГК должна быть налоговым резидентом иностранного государства. В состав группы должны входить юрисдикции, где действуют правила Pillar Two (минимальное налогообложение) или экстерриториального налогообложения. В законопроекте закрепляется критерий крупности международной группы: её суммарная выручка (доход по консолидированной отчётности) за каждый из двух финансовых лет, предшествующих налоговому периоду, должна превышать эквивалент 750 млн евро. Если материнская компания не составляет или не предоставляет консолидированную отчетность, то для проверки этого порога используются данные индивидуальной отчетности участников группы.

Комитет по бюджету Госдумы в своем заключении отметил, что проектируемая статья 288.5 Налогового кодекса вступает в силу с 1 января 2026 года, а приказы Минфина с перечнями государств, где действуют правила глобального минимального налогообложения и экстерриториального налогообложения по модели ОЭСР, должны быть подготовлены до 19 декабря 2026 г. В статье также используется термин "промежуточные холдинговые компании", который не определен ни в действующем законодательстве, ни в законопроекте, отмечает комитет.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.