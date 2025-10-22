Поправки об отмене льготы по НДС при обслуживании банковских карт приняты в I чтении

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который отменяет действующее с 2006 года освобождение от НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также для услуг компаний, обеспечивающих передачу и обработку данных между участниками расчетов (процессинг и эквайринг).

Документ, который является частью бюджетного пакета, внесло в палату правительство.

По действующему законодательству (ст. 149 п. 3 подп. 3 и 3.1 Налогового кодекса), от НДС освобождены операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт. Поправки предлагают сохранить льготу для услуг по открытию и ведению банковских счетов организаций и граждан, но вывести из-под нее операции, связанные с обслуживанием карт.

Кроме того, в настоящее время НДС не облагаются операции, осуществляемые организациями, обеспечивающими информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов (включая сбор, обработку и предоставление информации по операциям с банковскими картами). Эта норма закреплена в подп. 4 п. 3 ст. 149 НК. Поправки предусматривают отмену и этого освобождения.

Ранее Счетная палата сообщала, что как в НК, так и в проекте федерального бюджета на 2026-2028 годы отсутствуют расчеты, подтверждающие обоснованность отмены льготы по НДС для обслуживания и процессинга банковских карт. В пресс-службе Минфина "Интерфаксу" пояснили, что точная оценка бюджетного эффекта от отмены НДС может быть сформирована только после принятия итоговой редакции соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

Эквайринг и процессинг являются ключевыми звеньями в инфраструктуре безналичных расчетов в РФ, эквайринг обеспечивает прием платежей магазинами и сервисами, а процессинг отвечает за передачу и обработку данных между банками и платежными системами.

Льгота по НДС на операции с обслуживанием банковских карт была введена с 1 января 2006 года для стимулирования безналичных расчетов. Благодаря этому освобождению расходы участников рынка (банков, платежных систем и процессинговых центров) не облагались налогом, что снижало стоимость обслуживания транзакций. Операторами процессинга в России выступают банки и специализированные центры, включая НСПК.

Сейчас, по данным ЦБ, представленным в основных направлениях развития национальной платежной системы на период 2025-2027 годов, через банковские карты проходит большинство розничных платежей в стране. "За 2021-2023 годы количество и объем платежей в НПС увеличились в 1,5-2 раза, доля безналичных платежей в розничном обороте выросла с 70,3% на начало 2021 года до 83,4% на начало 2024 года, а по итогам 9 месяцев 2024 года составила 85,3%. Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 - по доле онлайн-платежей на человека среди стран с развитыми платежными рынками", - говорилось в отчете.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового (расчетного) периода по НДС (квартал).