Правительство согласилось отложить отмену льготы по НДС на российское ПО

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Правительство сочло возможным отложить отмену льготы по уплате НДС при реализации российского ПО, внесет соответствующие изменения ко второму чтению законопроекта о правках в Налоговый кодекс, сообщил через пресс-службу вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Правительство внимательно рассмотрело аргументы, приведенные в обращении отраслевых IT-ассоциаций по вопросу отмены льготы по НДС на российское ПО, а также проанализировало позицию профильного ведомства по этому вопросу, отметил он.

"По итогам проведенных обсуждений (консультаций) с Минфином России, депутатами Госдумы и сенаторами правительство полагает возможным отложить отмену действующей льготы по НДС, которая сейчас может негативно сказаться на темпах развития и внедрения российского ПО в экономике", - заявил Григоренко.

По словам вице-премьера, правительство планирует ко второму чтению внести поправки, исключающие отмену льготы по НДС для разработчиков отечественного ПО.