Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске выросло до 29

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - После взрыва на заводе в Копейске (Челябинская область) неизвестным остается местонахождение 11 человек, количество пострадавших увеличилось до 29, сообщил губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале в пятницу.

"Подтверждена гибель 12 человек. Уточняется местонахождение 11 человек. 29 человек получают медицинскую помощь: из них 6 госпитализированы, 5 - в тяжелом состоянии. Остальные наблюдаются амбулаторно", - написал глава региона.

Ранее сообщалось о 19 пострадавших.

В ночь на четверг на одном из предприятий Копейска произошел взрыв. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Предприятие в Копейске выплатит семьям погибших по 10 млн рублей, пострадавшим, в зависимости от тяжести, - от одного до двух миллионов рублей, заявлял ранее Текслер.