В Копейске число пострадавших при взрыве на предприятии достигло 19 человек

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В результате взрыва на предприятии в Копейске всего пострадало 19 человек, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер со ссылкой на данные медиков

"Как сообщал ранее, 5 человек госпитализированы в тяжелом состоянии. 2 переведены в ожоговое отделение ГКБ 6 Челябинска, еще двое - в областную больницу. Планируется перевод еще одной пострадавшей в областную больницу после стабилизации состояния. Кроме того, амбулаторно проходят лечение еще 14 человек", - написал он.

Утром он сообщил о десяти погибших в результате взрыва. Информация о пропавших без вести уточнялась.

Взрыв на предприятии произошел в ночь на 23 октября, начался пожар. Когда пожар потушили, на месте начались поисково-спасательные работы и разбор завалов.

По версии следствия, взрыв в цехе предприятия произошел в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе. Текслер заверил, что атак БПЛА на предприятие не было.

В Копейском городском округе введен режим муниципальный чрезвычайной ситуации.

В Челябинской области 24 октября объявлен траур.