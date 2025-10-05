Путин заявил, что поставки "Томагавков" Киеву разрушат отношения России и США

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Возможные поставки США "Томагавков" Украине могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в двусторонних российско-американских отношениях, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас вы говорили о президенте США. Там были вопросы, связанные с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности, "Томагавки" и так далее. Я сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившейся позитивной тенденции в этих отношениях", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок журналист опубликовал в своем телеграмм-канале в воскресенье.

"Я говорю то, что думаю. Но как там что будет складываться, зависит не только от нас и не только от меня", - отметил президент РФ.