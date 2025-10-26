Поиск

Песков назвал недружественным шагом санкции США в отношении "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Санкции США в отношении "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" стали недружественным шагом к России и нанесли вред перспективам реанимации двусторонних отношений, но это не значит, что Москва будет отказываться от этих устремлений, заявили в Кремле.

"Несмотря на разные нюансы, которые озвучиваются президентом США, все-таки мы должны ориентироваться на наши интересы. Наши интересы - это выстраивание добрых отношений со всеми странами, в том числе и с Соединенными Штатами. Конечно, действия, которые были предприняты на этой неделе, они стали недружественным шагом", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК). Фрагмент опубликован в телеграм-канале "Вестей" (ВГТРК).

Песков продолжил: "Они действительно нанесли вред перспективам реанимации наших отношений. Но это не значит, что мы должны отказываться от этих устремлений. Мы должны делать то, что выгодно нам".

На этой неделе США и ЕС объявили о новых санкционных мерах против России, затрагивающих в том числе, нефтегазовую сферу. В частности, Минфин США ввел дополнительные санкции в отношении РФ, включающие меры против нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ". Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций заявил о намерении ускорить отказ от российского СПГ, ввел меры против 116 судов, усилил ранее введенный запрет на транзакции в отношении компаний "Роснефть" и "Газпром нефть".

Кроме того, новый пакет европейских санкций вводит запрет на операции с рядом российских банков, логистических, машиностроительных, металлургических, радиоэлектронных компаний.

