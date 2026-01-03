"Росатом" планирует IPO "Медскана" в 2026 году

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - "Росатом" планирует IPO "Медскана" в 2026 г., сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Есть соответствующая программа. Это требует определенной подготовки. Но выход на IPO наших компаний, очевидно, начнется с компаний медицинских в текущем году", - сказал Лихачев.

"Медскан", - ответил он на уточняющий вопрос.

В августе 2025 г. замгендиректора "Росатома" по экономике и финансам Илья Ребров рассказал о планах вывода "Медскана" на IPO. "Для подготовки к IPO в 2026 г. и далее вместе с потенциальными банками-организаторами отобрана группа "Медскан" и еще девять компаний, занимающихся композитными материалами, информационными технологиями, золотодобычей", - говорил он в планах вывода на биржу компаний, входящих в контур "Росатома".

В сентябре 2025 г. совет директоров "Медскана" в рамках подготовки к внеочередному собранию акционеров определил цену выкупа акций у несогласных в 148,43 руб. за акцию. Таким образом, целиком "Медскан" был оценен в 23,57 млрд руб. (уставный капитал компании разделен на 158,8 млн обыкновенных акций).

В состав "Медскана" входят 65 медицинских центров, 15 лабораторий и 452 лабораторных офиса в 31 регионе РФ. Флагманом группы является расположенный в Сколково российский филиал университетского госпиталя Hadassah. По итогам 2024 г. выручка компании по МСФО составила 28,01 млрд руб., чистый убыток - 1,19 млрд руб., EBITDA - 3,92 млрд руб.