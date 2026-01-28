Поиск

Один человек пострадал при отражении атаки БПЛА на Севастополь

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В ночь на среду и утром силы ПВО и Черноморского флота сбили 10 украинских беспилотников при попытках атаковать Севастополь, один человек пострадал, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"За минувшую ночь и утро ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным спасательных служб, в результате падения обломков один человек получил осколочное ранение. Инцидент произошел возле образовательного центра имени В.Д. Ревякина, на территорию которого упал фрагмент сбитого БПЛА. На момент происшествия учащиеся находились в укрытии, повреждений здания не зафиксировано, добавил губернатор Севастополя.

Кроме того, обломки беспилотников обнаружены в нескольких районах города, повреждены крыши частных домов, забор и остекление жилого дома.

Развожаев призвал жителей при обнаружении подозрительных предметов сообщать об этом по номеру 112, отметив, что спасательные службы оперативно реагируют на обращения.

