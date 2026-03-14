Умерла актриса Людмила Аринина

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина скончалась на 100-м году жизни, сообщили в Мастерской Петра Фоменко.

Аринина родилась 8 ноября 1926 года. В 1944 поступила в ГИТИС.

Как уточнили в театре, в кино Аринина дебютировала в 41 год, но сыграла более чем в 100 фильмах. "Её амплуа - "одинокая женщина с трудной судьбой", что отчасти совпадало с судьбой самой актрисы, несмотря ни на что называвшей себя счастливым человеком", - добавили в театре.

С 1956 по 1963 Аринина служила в Челябинском государственном театре драмы им. С.М.Цвиллинга, с 1963 по 1969 годы была актрисой Ленинградского театра им. Ленинского комсомола, в 1969-1980 гг. - Московского областного драматического театра им. А.Н.Островского. С 1999 по 2006 год работала в московском театре "Мастерская Петра Фоменко".

Сыграла, в том числе, в "Гостье из будущего". Снялась в нескольких выпусках "Ералаша".