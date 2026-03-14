Над Брянской областью уничтожено 128 БПЛА

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении над регионом 128 украинских беспилотников, пострадавших и разрушений нет.

"Еще 128 вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области", - написал Богомаз в своем телеграм-канале в субботу.

Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 марта 2026 года Военная операция на Украине
Александр Богомаз Брянская область ВСУ
Над Брянской областью уничтожено 128 БПЛА

