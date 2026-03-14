Что произошло за день: суббота, 14 марта

Атака БПЛА в Москве, удар по посольству США в Ираке и пятое золото российских паралимпийцев

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Москва подверглась мощной атаке беспилотников. В течение дня на подлете к столице были нейтрализованы 39 БПЛА.

- Потушен пожар, возникший на Афипском НПЗ в Краснодарском крае. Технические установки загорелись в ночь на субботу после падения обломков беспилотников.

- По посольству США в Ираке нанесен удар. Предположительно, вертолетная площадка в Багдаде была поражена ракетой. Ранее в ближневосточных СМИ писали, что посольство могло быть атаковано беспилотником.

- AZUR air до 20 марта представит Ространснадзору отчет об устранении замечаний. В компании подчеркнули, что непосредственно во время проверки было устранено 75% недочётов, еще четверть замечаний была закрыта в течение двух дней после ее завершения.

- Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России пятое золото Паралимпиады. Она выиграла соревнования в слаломе. Ранее она завоевала золото в супергиганте, серебро – в гигантском слаломе, бронзу – в скоростном спуске.

- Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина скончалась на 100-м году жизни. Она сыграла более чем в 100 фильмах, включая "Гостью из будущего". Снялась в нескольких выпусках "Ералаша".

- Скончался немецкий философ и социолог Юрген Хабермас. Автору концепций коммуникативного действия и этики дискурса было 96 лет.