Более 25 тысяч абонентов в Запорожской области остались без света

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Отключение света зафиксировано в трех муниципалитетах Запорожской области, без света остались более 25 тысяч абонентов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в среду.

"25 230 абонентов остались без электроснабжения в Михайловском, Васильевском и Весёловском муниципальных округах Запорожской области", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, причины отключения выясняются. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.