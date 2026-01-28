У Путина запланирована встреча с главным раввином России и президентом ФЕОР

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду примет главного раввина России и президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Берла Лазара и Александра Бороду, а также пообщается с руководителем фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент примет у себя руководителей еврейской общины: это главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар и Александр Борода, президент Федерации еврейских общин России", - сказал он журналистам.

Песков отметил, что встреча будет приурочена к отмечавшемуся накануне международному дню памяти жертв холокоста, приуроченному к дате освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим.

"Также сегодня Путин примет и руководителя "Сириуса" Елену Шмелеву", - добавил пресс-секретарь президента.