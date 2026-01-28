Минобороны РФ сообщило о консультациях заместителей глав военных ведомств России и Афганистана

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в Москве состоялись консультации заместителя министра обороны РФ Василия Осьмакова с заместителем министра обороны Исламского Эмирата Афганистан по стратегии и политике генерал-полковником Мохаммадом Фаридом.

"Обсуждены состояние и перспективы развития военного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес", - сообщили в Минобороны РФ в среду.

"По итогам встречи стороны условились о дальнейших совместных шагах по налаживанию системной работы",- заявили в военном ведомстве.



