Объекты энергетики серьезно повреждены в Белгородской области после ракетного обстрела

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Украины, серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

"Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток", - написал Гладков в мессенджере Мах в воскресенье.

По его данным, в Белгороде на территории одного из объектов начался пожар. Кроме того, повреждено остекление многоквартирного дома.

Предварительно, пострадавших нет, добавил глава региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 марта 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область ВСУ
