Пожар начался на территории нефтебазы в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на территории нефтебазы в Тихорецком районе Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА, сообщили в оперативном штабе региона.

"В пригороде Тихорецка произошло возгорание на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии, добавили в оперштабе.