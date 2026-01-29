Поиск

Иранский сухогруз сел на мель близ Махачкалы

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сухогруз из Ирана наскочил на мель в нескольких километрах от Махачкалинского морского торгового порта в районе канала сухогрузной гавани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану в четверг.

"Поступило сообщение о посадке сухогруза т/х "Каспиан Шива" без груза (балласт 2800 тонн) на мель в районе канала сухогрузной гавани (...) в 7 км от Махачкалинского торгового порта. По полученной информации (...), у судна, стоящего на рейде (...), имеется водотечность. Вода из балластного танка поступает в трюм", - говорится в сообщении.

В главке МЧС отметили, что в настоящее время в районе происшествия наблюдаются волны высотой более 1,5 метров. В то же время экипаж судна приступил к откачке воды из трюмов.

Для буксировки иранского сухогруза привлечены два буксира ФГУП "Росморпорт".

В свою очередь в пресс-службе Махачкалинского морского торгового порта "Интерфаксу" сообщили, что при операции по спасению иранского суда проводится весь комплекс предусмотренных в таких случаях мероприятий.

"Ситуация находится под контролем, экипажу и судну опасность не угрожает", - заверил собеседник агентства.

