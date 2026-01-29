Операция по спасению сухогруза из Ирана вблизи порта Махачкалы завершена

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Операция по спасению сухогруза из Ирана, севшего на мель вблизи порта Махачкалы, завершена, экипаж судна не пострадал, сообщает пресс-служба Махачкалинского морского торгового порта.

"В акватории порта Махачкала завершена спасательная операция по оказанию помощи иранскому судну. Сухогруз, в связи с аварийным попаданием забортной воды в машинное отделение, начал тонуть и передал сигнал бедствия. Спасателями порта был незамедлительно проведен полный комплекс предусмотренных на такой случай мероприятий. На помощь были направлены два буксира", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что члены экипажа судна чувствуют себя хорошо, их здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в четверг иранский сухогруз сел на мель в районе канала сухогрузной гавани, в нескольких километрах от Махачкалинского морского торгового порта.

У судна наблюдалась водотечность, вода из балластного танка стала поступать в трюм, которую экипаж сухогруза стал откачивать самостоятельно. Для буксировки иранского судна были привлечены два буксира ФГУП "Росморпорт".