Поиск

Мединский призвал продвигать нравственную составляющую изучения истории

От чисто механистического прочтения исторических событий пора уходить, считает он

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Необходимо активнее продвигать нравственную составляющую изучения истории и уходить от чисто механистического прочтения исторических событий, поскольку история - это больше, чем просто даты, цифры, имена и таблицы, заявил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

"Формирование полноценной личности невозможно без воспитания нравственности. И мне кажется, нам необходимо активнее продвигать именно нравственную составляющую изучения истории, уходить от чисто механистического прочтения исторических событий, поскольку история - это больше, чем просто даты, цифры, имена, таблицы, информация, то, что спрашивают у нас на тестовой части ЕГЭ", - сказал он на пленарном заседании XIV Рождественских парламентских встреч в рамках XXXIV Международных рождественских образовательных чтений.

Он отметил, что любое историческое событие следует рассматривать не в формате "Что? Где? Когда?", а в формате "почему и во имя чего". По его мнению, образование без нравственности - "это просто набор цифр, набор какой-то информации, это все может дать искусственный интеллект".

"Здесь я вижу огромный потенциал соработничества с Русской Православной Церковью, с другими нашими традиционными конфессиями. Примеры такой совместной работы у нас есть (...) Мы готовы и открыты к продолжению, Ваше святейшество, этой работы", - добавил помощник президента.

Владимир Мединский ЕГЭ РПЦ РВИО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин предложил экспортные пошлины на алмазы для поддержки отечественной огранки

Мединский призвал продвигать нравственную составляющую изучения истории

Более 40 пособий и социальных выплат будут проиндексированы в России с 1 февраля

 Более 40 пособий и социальных выплат будут проиндексированы в России с 1 февраля

Москва готова рассматривать реальные предложения по гарантиям безопасности по Украине

 Москва готова рассматривать реальные предложения по гарантиям безопасности по Украине

Начальник ГРУ назвал конструктивными прошедшие в Абу-Даби переговоры по Украине

Киеву переданы тела 1000 погибших военнослужащих, РФ получила тела 38 военных

Кремль прогнозирует региональный хаос в случае удара по Ирану

СК связал смерть девяти человек в интернате в Прокопьевске с созданными там условиями

 СК связал смерть девяти человек в интернате в Прокопьевске с созданными там условиями

В Прокопьевске за январь умерли девять пациентов психоневрологического интерната

 В Прокопьевске за январь умерли девять пациентов психоневрологического интерната

Суд подтвердил обращение в доход государства имущества "Махонинских" на 2,5 млрд рублей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8271 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });