Мединский призвал продвигать нравственную составляющую изучения истории

От чисто механистического прочтения исторических событий пора уходить, считает он

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Необходимо активнее продвигать нравственную составляющую изучения истории и уходить от чисто механистического прочтения исторических событий, поскольку история - это больше, чем просто даты, цифры, имена и таблицы, заявил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

"Формирование полноценной личности невозможно без воспитания нравственности. И мне кажется, нам необходимо активнее продвигать именно нравственную составляющую изучения истории, уходить от чисто механистического прочтения исторических событий, поскольку история - это больше, чем просто даты, цифры, имена, таблицы, информация, то, что спрашивают у нас на тестовой части ЕГЭ", - сказал он на пленарном заседании XIV Рождественских парламентских встреч в рамках XXXIV Международных рождественских образовательных чтений.

Он отметил, что любое историческое событие следует рассматривать не в формате "Что? Где? Когда?", а в формате "почему и во имя чего". По его мнению, образование без нравственности - "это просто набор цифр, набор какой-то информации, это все может дать искусственный интеллект".

"Здесь я вижу огромный потенциал соработничества с Русской Православной Церковью, с другими нашими традиционными конфессиями. Примеры такой совместной работы у нас есть (...) Мы готовы и открыты к продолжению, Ваше святейшество, этой работы", - добавил помощник президента.