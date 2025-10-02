Мединский заявил, что ЦДЛ должен стать домом для членов Союза писателей России

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Союз писателей России (СПР) планирует привести в порядок переданный ему Росимуществом Центральный дом литераторов (ЦДЛ), заявил помощник президента РФ, первый секретарь СПР Владимир Мединский.

"У нас радостная новость. В рамках той работы, которая проводится по возврату объектов, в свое время уведенных у Союза писателей России, Союза писателей СССР, нам вернулся легендарный ЦДЛ. Теперь ЦДЛ официально является домом Союза писателей России", - сказал Мединский на расширенном секретариате СПР по обсуждению стратегии и планов развития ЦДЛ в новых условиях.

Глава СПР напомнил, что ЦДЛ состоит из двух частей: "части исторической, где находится известная ресторация ЦДЛ и клуб, и части современной, где у нас и большой зал на 450 мест, и малый зал, и офисные помещения, и буфет писательский и много чего ещё".

"Это большое, довольно запущенное хозяйство, которым надо заниматься. Надо сделать так, чтобы этот дом был родным для всех писателей, членов СПР, чтобы они приходили сюда с удовольствием, проводили мероприятия, презентации своих книг, встречались с коллегами, искали творческое вдохновение здесь, отмечали дни рождения, праздники, выходы новых книг, творческие победы, рождения детей, свадьбы и так далее", - сказал первый секретарь Союза.

По его словам, с помещениями в здании, которое выходит на Поварскую улицу, "более менее все понятно": компания, которая в настоящее время управляет ими, будет снимать их у СПР. "Мы договорились, что эта компания будет арендовать у нас эти помещения и предоставлять членам Союза писателей хорошие скидки на услуги", - сказал Мединский.

Кроме того, на заседании прошла презентация нового сайта СПР, а также вручили членские билеты нового образца членам союза Святославу Рыбасу, Юрию Козлову и Светлане Василенко.

13 сентября в телеграм-канале СПР появилась информация о том, что ЦДЛ на Поварской улице официально передан союзу. "Старая команда ушла. Новая - уже работает. С энтузиазмом, энергией и полной отдачей", - было сказано в сообщении.

В свою очередь на сайте Клуба писателей Центрального дома литераторов сказано, что "в связи с отказом в продлении договора аренды между РОО "Клуб писателей ЦДЛ" и Росимуществом на здание по адресу: г. Москва ул. Большая Никитская д.53, все права на пользование зданием переданы Союзу писателей России".

Центральный дом литераторов (ЦДЛ) - московский клуб писателей, основан в 1934 году. Старая часть здания, построенная в стиле модерн в 1889 году, где расположен ресторан ЦДЛ, выходит на улицу Поварскую, новая, построенная в конце 1950-х, - на улицу Большая Никитская.

В ЦДЛ, в частности, проходят гражданские панихиды по литераторам, режиссерам и другим творческим деятелям