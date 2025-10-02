Поиск

Мединский заявил, что ЦДЛ должен стать домом для членов Союза писателей России

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Союз писателей России (СПР) планирует привести в порядок переданный ему Росимуществом Центральный дом литераторов (ЦДЛ), заявил помощник президента РФ, первый секретарь СПР Владимир Мединский.

"У нас радостная новость. В рамках той работы, которая проводится по возврату объектов, в свое время уведенных у Союза писателей России, Союза писателей СССР, нам вернулся легендарный ЦДЛ. Теперь ЦДЛ официально является домом Союза писателей России", - сказал Мединский на расширенном секретариате СПР по обсуждению стратегии и планов развития ЦДЛ в новых условиях.

Глава СПР напомнил, что ЦДЛ состоит из двух частей: "части исторической, где находится известная ресторация ЦДЛ и клуб, и части современной, где у нас и большой зал на 450 мест, и малый зал, и офисные помещения, и буфет писательский и много чего ещё".

"Это большое, довольно запущенное хозяйство, которым надо заниматься. Надо сделать так, чтобы этот дом был родным для всех писателей, членов СПР, чтобы они приходили сюда с удовольствием, проводили мероприятия, презентации своих книг, встречались с коллегами, искали творческое вдохновение здесь, отмечали дни рождения, праздники, выходы новых книг, творческие победы, рождения детей, свадьбы и так далее", - сказал первый секретарь Союза.

По его словам, с помещениями в здании, которое выходит на Поварскую улицу, "более менее все понятно": компания, которая в настоящее время управляет ими, будет снимать их у СПР. "Мы договорились, что эта компания будет арендовать у нас эти помещения и предоставлять членам Союза писателей хорошие скидки на услуги", - сказал Мединский.

Кроме того, на заседании прошла презентация нового сайта СПР, а также вручили членские билеты нового образца членам союза Святославу Рыбасу, Юрию Козлову и Светлане Василенко.

13 сентября в телеграм-канале СПР появилась информация о том, что ЦДЛ на Поварской улице официально передан союзу. "Старая команда ушла. Новая - уже работает. С энтузиазмом, энергией и полной отдачей", - было сказано в сообщении.

В свою очередь на сайте Клуба писателей Центрального дома литераторов сказано, что "в связи с отказом в продлении договора аренды между РОО "Клуб писателей ЦДЛ" и Росимуществом на здание по адресу: г. Москва ул. Большая Никитская д.53, все права на пользование зданием переданы Союзу писателей России".

Центральный дом литераторов (ЦДЛ) - московский клуб писателей, основан в 1934 году. Старая часть здания, построенная в стиле модерн в 1889 году, где расположен ресторан ЦДЛ, выходит на улицу Поварскую, новая, построенная в конце 1950-х, - на улицу Большая Никитская.

В ЦДЛ, в частности, проходят гражданские панихиды по литераторам, режиссерам и другим творческим деятелям

Владимир Мединский Союз писателей России ЦДЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России продажи билетов на зарубежные концерты с начала года выросли в 70 раз

В России продажи билетов на зарубежные концерты с начала года выросли в 70 раз

"Ленфильм" передадут в собственность Санкт-Петербурга

"Ленфильм" передадут в собственность Санкт-Петербурга

Певец из Вьетнама Дык Фук стал победителем "Интервидения"

Певец из Вьетнама Дык Фук стал победителем "Интервидения"

Участница из США не выступит на конкурсе "Интервидение"

Участница из США не выступит на конкурсе "Интервидение"
Умершие знаменитости

Американский актер Роберт Редфорд умер на 90-м году жизни

Американский актер Роберт Редфорд умер на 90-м году жизни

Михаил Пиотровский переназначен гендиректором Эрмитажа

Фильм Джармуша "Отец, мать, сестра, брат" получил "Золотого льва" в Венеции

Похищенную нацистским офицером картину XVII века нашли у его дочери в Аргентине

Похищенную нацистским офицером картину XVII века нашли у его дочери в Аргентине

Актриса Аглая Тарасова стала фигуранткой уголовного дела о контрабанде наркотиков

Актриса Аглая Тарасова стала фигуранткой уголовного дела о контрабанде наркотиков
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7272 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });