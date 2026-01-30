Поиск

14 ощутимых землетрясений произошло на Камчатке за неделю

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Афтершоки продолжаются у берегов Камчатки после мощного землетрясения 30 июля, за неделю зарегистрировано 14 ощутимых подземных толчков, сообщает в пятницу региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

"Всего за неделю зафиксировано 14 ощутимых землетрясений с магнитудой от 3,5 до 5,6. Из них пять событий ощущались в Петропавловске-Камчатском с максимальной интенсивностью два балла", - говорится в сообщении.

Так, в ночь на 27 января юго-восточнее мыса Лопатка произошло землетрясение с магнитудой 5,6, ощущавшееся в ближайшем населенном пункте маяк Курбатова интенсивностью 4-5 баллов.

30 июля 2025 года у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. Объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки идут афтершоки. Наиболее сильный из них случился 19 сентября. Его магнитуда составила 7,8. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до семи баллов.

