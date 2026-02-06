Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Камчатки

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8, произошедшее в Тихом океане возле восточного побережья Камчатки в пятницу, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН на своем сайте.

Сейсмособытие было зафиксировано в 16:24 по местному времени (07:24 по Москве). Эпицентр землетрясения находился в 95 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 38 км под морским дном.

По данным геофизиков, в Петропавловске-Камчатском это землетрясение ощущалось силой до трех баллов. Тревога цунами не объявлялась.

30 июля 2025 года у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. Объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки идут афтершоки. Наиболее сильный из них случился 19 сентября. Его магнитуда составила 7,8. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до семи баллов.