Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Камчатки

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8, произошедшее в Тихом океане возле восточного побережья Камчатки в пятницу, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН на своем сайте.

Сейсмособытие было зафиксировано в 16:24 по местному времени (07:24 по Москве). Эпицентр землетрясения находился в 95 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 38 км под морским дном.

По данным геофизиков, в Петропавловске-Камчатском это землетрясение ощущалось силой до трех баллов. Тревога цунами не объявлялась.

30 июля 2025 года у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. Объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки идут афтершоки. Наиболее сильный из них случился 19 сентября. Его магнитуда составила 7,8. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до семи баллов.

РАН Петропавловск-Камчатский Камчатка
Директор красноярской школы уволена после ЧП с поджогом и нападением на учеников

ВСУ обстреляли Белгород, есть разрушения

Бессент обусловил новые санкции США против России с продвижением переговоров по Украине

В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

Что произошло за день: четверг, 5 февраля

Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов

Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение

ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

ФНБ в январе вырос на 224 млрд рублей до 13,64 трлн рублей

Володин и вице-премьер Григоренко обсудили проблемы "Почты России"

