Российские военнослужащие отразили контратаку ВСУ в районе Купянска

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток отразили контратаку вооруженных сил Украины в районе Купянска Харьковской области, сообщил представитель группировки Иван Бигма в пятницу.

"На купянском направлении в течение суток отражена контратака штурмовых групп штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка", - сказал Бигма.

По его словам, потери украинской армии составили пять военнослужащих.

"Выявлены и уничтожены 40 пунктов управления БПЛА и шесть складов боеприпасов ВСУ", - сообщил Бигма.

Группировка войск "Южная" нанесла удары по подразделениям армии Украины на краматорском, константиновском и славянском направлениях, заявил представитель группировки Вадим Астафьев.

"Уничтожены 10 антенн связи, терминал Starlink, наземный робототехнический комплекс, поражено два опорных пункта и три пункта временной дислокации, а также 37 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - сказа Астафьев.

20 ноября 2025 года российское командование заявило, что Купянск перешел под контроль армии РФ.

16 января командующий группировкой "Запад" Сергей Кузовлев проинформировал министра обороны РФ Андрея Белоусова, что Купянск находится под российским контролем. "Мы оцениваем, что противник не отказался от своего замысла. Его наступательная операция, которую он проводил в ноябре-декабре месяце, успеха не принесла", - сказал тогда Кузовлев.

