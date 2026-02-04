Поиск

Российские военнослужащие отразили контратаку ВСУ в районе Купянска

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" отразили украинскую контратаку на купянском направлении в Харьковской области, заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма в среду.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка", - сказал Бигма.

По его словам, потери украинской армии составили пять военнослужащих.

Бигма сообщил, что в течение суток группировкой выявлены и уничтожены 43 пункта управления БПЛА, два склада боеприпасов, а также сбиты 58 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ.

Группировка войск "Южная" нанесла удары по подразделениям армии Украины на краматорском, константиновском и славянском направлениях, заявил представитель группировки Вадим Астафьев.

Он также сообщил, что за сутки уничтожены 10 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.

Офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов сообщил о 22 уничтоженных пунктах управления беспилотниками ВСУ.

