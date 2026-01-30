Поиск

Женщина ранена в результате атаки беспилотника в Брянской области

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Мирная жительница пострадала после атаки FPV-дрона в селе Новый Ропск Климовского района, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.

"Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены два гражданских автомобиля, добавил глава региона.

В четверг днем в результате атаки FPV-дронов на село Новый Ропск пострадал мужчина, который в момент удара находился в движущемся автомобиле. Он получил осколочные ранения.

