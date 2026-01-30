Что случилось этой ночью: пятница, 30 января

Трамп объявил режим ЧС из-за Кубы, США разрешили операции с нефтью из Венесуэлы для своих компаний, жительница Брянской области пострадала при атаке дрона

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране из-за угрозы со стороны Кубы. Согласно документу, США могут установить дополнительную адвалорную пошлину на товары из стран, которые поставляют нефть Гаване.

- Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц. При этом такие операции запрещены для компаний, связанных с Россией, КНДР, Ираном, Кубой и Китаем.

- Трамп отменил сертификацию канадских самолетов в ответ на отказ Оттавы сертифицировать самолеты компании Gulfstream Aerospace. Он также предупредил о возможности введения пошлины в 50% на все самолеты из Канады.

- Россия располагает достаточными ресурсами для исполнения всех контрактов на экспорт вооружения, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

- Жительница села Новый Ропск Брянской области пострадала из-за атаки FPV-дрона, ее госпитализировали, сообщил губернатор Александр Богомаз.

- Азербайджан не допустит использования своей территории или воздушного пространства для атак на Иран, заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

- Новейший американский атомный авианосец USS John F. Kennedy вышел в море для проведения ходовых испытаний. В марте 2027 г. он должен войти в состав американских ВМС.