Поиск

Поиск пропавшей в турпоходе семьи возобновили в Красноярском крае

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Партизанском районе Красноярского края осенью 2025 года, сообщает пресс-служба краевого учреждения "Спасатель".

"30 и 31 января спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке правоохранительных органов будут задействованы в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории поселка Кутурчин Партизанского района", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28 сентября супруги и их 5-летняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района и перестали выходить на связь.

По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.

Помимо спасателей, пожарных, сотрудников правоохранительных органов в поисках участвовали волонтеры, в том числе из соседних регионов.

Радиосигнал телефона главы семьи, пропавшей в Красноярском крае, отследили в 7 км от поселка Кутурчин.

Поиски осложнялись обильным снежным покровом, низкой температурой воздуха, значительными и разнообразными неровностями рельефа, которые затрудняют передвижение и ориентирование поисковиков.

Красноярский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Женщина ранена в результате атаки беспилотника в Брянской области

Чемезов заявил, что ресурсов для исполнения экспортных оружейных контрактов достаточно

 Чемезов заявил, что ресурсов для исполнения экспортных оружейных контрактов достаточно

Что произошло за день: четверг, 29 января

Аномальные морозы прогнозируются в регионах европейской части России

В Анапе еще на полгода отсрочили сбор туристического налога

Минфин предложил экспортные пошлины на алмазы для поддержки отечественной огранки

В Прокопьевск направили бригаду медиков для помощи постояльцам интерната

Мединский призвал продвигать нравственную составляющую изучения истории

Более 40 пособий и социальных выплат будут проиндексированы в России с 1 февраля

 Более 40 пособий и социальных выплат будут проиндексированы в России с 1 февраля

Москва готова рассматривать реальные предложения по гарантиям безопасности по Украине

 Москва готова рассматривать реальные предложения по гарантиям безопасности по Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8272 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });