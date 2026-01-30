Поиск пропавшей в турпоходе семьи возобновили в Красноярском крае

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Партизанском районе Красноярского края осенью 2025 года, сообщает пресс-служба краевого учреждения "Спасатель".

"30 и 31 января спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке правоохранительных органов будут задействованы в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории поселка Кутурчин Партизанского района", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28 сентября супруги и их 5-летняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района и перестали выходить на связь.

По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.

Помимо спасателей, пожарных, сотрудников правоохранительных органов в поисках участвовали волонтеры, в том числе из соседних регионов.

Радиосигнал телефона главы семьи, пропавшей в Красноярском крае, отследили в 7 км от поселка Кутурчин.

Поиски осложнялись обильным снежным покровом, низкой температурой воздуха, значительными и разнообразными неровностями рельефа, которые затрудняют передвижение и ориентирование поисковиков.